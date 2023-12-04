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Yağmurlu hava geliyor

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Yağmurlu hava geliyor
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Meteoroloji Dairesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağmur beklendiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, 5 – 11 Aralık tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer sağanak beklenirken diğer günler hava, parçalı çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 derece, diğer günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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