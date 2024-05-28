Ötüken bir çınarını daha kaybetti

İskele bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ötüken sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ötüken köyünün çınarlarından sevilen kişilik Necmi Hüdaoğluları bugün vefat etti.

‘Kahveci Necmi’ olarak bilinen Hüdaoğluları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Ötüken köyü Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ötüken Kabristanlığı’na defnedilecek.

