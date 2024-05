Çavuş: “Canlı hayvan ithal edilecek”

Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar BakanıÇavuş, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyleyerek Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, her yıl bu aylarda hayvan eksikliğinin gündeme geldiğini anımsatarak, Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı.

Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Çavuş, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına Sunat Atun’un seçildiği bilgiye sunuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın 62’nci madde tahtında söz alıp yaptığı konuşmanın ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz söz aldı. Genel kurulda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.



Erhürman: “Ülkede çok ciddi bir otorite boşluğu var”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında yaptığı “Hayvancıların eylemi ve yabancılara mülk satışı” başlıklı konuşmasında, hayvan üreticilerinin eylemine değindi.

Erhürman, eylemin ne amaçla yapıldığını soranlar olduğunu, bunun “eylemcilerin kendini anlatıp anlatamamasından” çok “hükümet edenlerin kendini anlatıp anlatamamasıyla” ilgili bir konu olduğunu dile getirdi.

“Ülkede çok ciddi bir otorite boşluğu olduğunu” savunan Erhürman, bunu "otoriterleşerek" çözebileceğini zannetmenin yanlış olduğunu söyledi.

Otoritenin bilgi ve veriyle muhatapları ikna etmek, inandırıcılık sağlamakla ilişkili olduğunu söyleyen Erhürman, hükümeti eleştirdi.

Etin nereden geleceği ve miktarı konusunda başbakanın açıklamalarıyla ilgili bakanın açıklamaları arasında fark olduğunu söyleyen Erhürman, hayvan üreticileriyle görüşmemesinden dolayı Başbakana eleştirilerde bulundu.

Kendi dönemlerinde yaşanan eylemlere gösterdikleri yaklaşımları örnek gösteren Erhürman, “Hayvancıyla birebir aynı noktada durduğumuz yok ama biz hayvancıyla da, kasapla da, lokantacıyla da diyalog kuran bir noktadayız” dedi.

Donmuş et ithali hiç yokken de ülkede fiilen legal olmayan bir ithalat olduğunu anlatan Erhürman Güney’den getirilen ete işaret etti.

"Bizim hayvan varlığımız, bilinmeyen nüfus sayısına yetmiyor" diyen Erhürman, et fiyatlarının yukarıya çıkmasının da bundan kaynaklandığını kaydetti. Bu konunun kısa ve orta vadeli planlarla ele alınmasının önemine işaret eden Erhürman, diyalog kapısını kapatmamanın önemine işaret etti.

Hala etin nereden geleceğinin kesinleşmediğini söyleyen Erhürman, CTP olarak et ithaline karşı oldukları yönünde bir açıklamaları olmadığını kaydetti. Erhürman, bu kararın diyalog ve planlar sonucu alınması gereğine işaret etti.

“Şu ana kadar 20 ton sipariş verildi” denmesinin nedeninin, bundan sonra siparişe devam edilecek olmasıyla ilgili olup olmadığını soran Erhürman, konu hakkında yapılan birbirinden farklı açıklamaların ise ciddiyetsizlik olarak tanımladı.



Konu hakkında ortada bir planın olmadığını söyleyen Erhürman, ilgili bakanı açıklama yapmaya çağırdı.



İthal canlı ya da karkas hayvan ithal edilmesi konusunda diyalog kurulması gerektiğini kaydeden Erhürman, katıldıkları dünkü eylemde başbakanı arayıp, eylemcilerle görüşmeye çağırdıklarını ancak başbakan eylemcileri Meclis’e çağırırken, hayvancıların da başbakanı eylem alanına çağırdığını anlattı. Erhürman kendisinin yapılacak toplantıya katılma gibi bir talebi de olmadığını belirtti.

Erhürman, Başbakan Üstel’in neden hayvancıyla görüşmediğini sordu. Erhürman, Başbakanlığın kapısına geldiyse, eylemcilerle görüşmek gerektiğini söyledi.

Kendisinin daha önce kürsüden, “et alımı Güney’e kaydı, nasıl olur da Güney’de et daha ucuz olur?” diye sorduğunu hatırlatan Erhürman, "otoriterleşen" bir yapının da karşısında olduklarını kaydetti.

Konuşmasında yabancılara mülk satışı meselesine de değinen Erhürman, konuyla ilgili 21 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren yasa çalışmasına değindi.

Yasanın yürürlüğe girdiği gün Bakanlar Kurulu kararıyla yasanın hilafına izin verildiğini belirten Erhürman, bu kararın da 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

İmar Planı bulunan Gazimağusa'da imara açık alan oranının yüzde 12 olduğuna işaret eden Erhürman, "arazinin yüzde 7’sini yabancılara satabilirsiniz" kararıyla, o ilçenin neredeyse yarısını yabancılara satılması anlamına geldiğini vurguladı. Erhürman, bunun bölgedeki nüfus yapısını ne hale getireceğini de asla bilinemeyeceğini aktardı.

Tufan Erhürman Türkiye’de yapılan “Satılık KKTC arazileri” reklamlarıyla ilgili açıklama da istedi.



Çavuş: “Ekim'de canlı hayvan ithal edilecek”



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş sorulara yanıt verdiği konuşmasında, geçmişi bilen bir kişi olarak üreticiyle diyalogda hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydetti. Hayvancıyla sürekli diyalog içinde olduklarını belirten Çavuş, eylemin, et, süt ve donmuş kıyma olmak üzere 3 başlık altında yapıldığını belirtti.

Bir üretici ve eski birlik başkanı olarak “üreticiyi yeneceğim, kafasını ezeceğim” gibi bir amaç taşındığı iddiasını asla kabul edemeyeceğini vurgulayan Çavuş, üreticinin eylemini herhangi bir şekilde engellemediklerini söyledi.

Traktör ve biçerdöverlerin Lefkoşa’ya sokulmadığı zamanlar yaşandığını anımsatan Çavuş, süt ve et konularındaki kararlı duruşlarının ortada olduğunu belirtti.

İlk etapta 20 ton et geleceğini ve durumun yeniden değerlendirileceğini kaydeden Çavuş, konunun üretici ve esnafla ele alınacağını vurguladı.

Her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını ifade eden Çavuş, canlı hayvan stokunun artırılması için canlı hayvan ithalatına da gidileceğini dile getirdi.

Her yıl bu aylarda hayvan eksikliğinin gündeme geldiğine işaret eden Çavuş, Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Eylem süresince eylemcilerle görüşülmedi ya da diktatörce davranıldı iddialarını kabul edemeyeceğini ifade eden Çavuş, diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti.

Hayvancılar Birliği’nden bu sabah kendilerine diyalog çağrısı geldiğini anlatan Çavuş öğleden sonra kendileriyle bir araya geleceklerini kaydetti.