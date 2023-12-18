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Osmanoğulları ailesi yasta

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Osmanoğulları ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Osmanoğulları ailesinin sevilen siması Seda (Havva) Osmanoğulları dün vefat etti.
Osmanoğulları’nın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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