Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın zarar gören surlarının restorasyonu amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, hem ihaleyi alan firma, hem de projenin yürütülmesini üstlenen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) personelinin teknik bilgisinden oldukça etkilendiğini ifade ederek, yapılacak olan çalışmanın da başarıyla sonuçlanacağına inandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şöyle konuştu:“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kültür mirası bakımından oldukça önemli eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserler dünya mirasının da bir parçasıdır. Kültürel Miras eserlerinin restorasyonunun yanısıra bakımlarının da muntazam şekilde yapılmasını fevkalade önemsiyor ve destekliyorum. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’ni ve tüm emeği geçenleri kutluyorum.”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyarette, Özel Temsilci Güneş Onar, Başdanışman Aydın Akkurt, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Üyesi Özge Samioğlu, UNDP personeli ve restorasyonu üstlenen firma yetkilileri eşlik etti.İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi uhdesinde ve toplam 200 bin Euro maliyetindeki restorasyon çalışmasının Mart 2024’te tamamlanması öngörülüyor.