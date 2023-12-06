Nevzat Kemal, sevenlerini yasa boğdu

Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy’ün sevilen simalarından, değerli çınarı Nevzat Kemal bugün vefat etti.

Kemal’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı. Nevzat Kemal’ın cenazesi yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

