KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nın başına teknik direktör Serhat Deniz getirildi. Haziran 2024’te Norveç’te düzenlenecek CONIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alacak olan KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nda turnuva öncesi teknik kadro şekillenmeye başladı. Ocak ayında başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi öncesinde kadın milli takımının teknik direktörlük görevi için Serhat Deniz ile anlaşmaya varıldı.

Sertoğlu: “Kadın futbolcularımıza güvenimiz tamdır”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetim kurulunda Serhat Deniz isminde karar kılındığını, ülkemizin kadın futbolunda büyük emekleri olan Serhat Deniz isminin KKTC Kadın Milli Takımı’na yakıştığını ifade etti. Son yıllarda kadın futboluna KTFF olarak çok ciddi katkı yaptıklarını ve gelişimi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Sertoğlu, “Puma’nın da desteğiyle kadın futbolunu yeniden ayağa kaldırdık. Son iki sezonda oynanan maçlardaki kalite, seyirci sayısı, ilgi alaka ve futbolcuların gelişimi gözle görülür seviyedeydi. 2024 Haziran’da CONIFA Kadınlar Dünya Kupası Norveç’te düzenlenecek ve biz de futbolcularımızla orada olacağız. Milli formayı giymenin heyecanı ile milli takımımız orada çok güzel işler başaracaktır, onlara güvenim tamdır.”diye konuştu.

Deniz: “Artık kadınlarımızın önünde bir hedef var”

KKTC Kadın Milli Takımı teknik direktörü Serhat Deniz, söz konusu göreve kendisini layık gören KTFF Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Milli takımın şimdiden kendisini heyecanlandırdığını kaydeden Deniz, “Kısa zamanda teknik ekibimizi de oluşturup oyuncu takiplerine başlayacağız. Ligimizde çok yetenekli kadın futbolcular var, ayrıca yurtdışında da ülkemizi temsil eden Kıbrıslı Türk kadın futbolcularla ilgili de çalışmalara başladık. Kuracağımız ekip ile KKTC’yi Norveç’te layıkıyla temsil edeceğiz.”dedi. Dünyada kadın futboluna çok ciddi bir ilginin olduğunu ve özellikle son 2-3 yılda KTFF’nin de kadın futbolunun gelişimi için çok değerli katkı ve emek sarf ettiğini kaydeden Deniz, “Artık kadınlarımızın önlerinde bir de hedef var. Adanın tüm bölgelerindeki yetenekli kadınlarımızı takip ederek, güçlü bir takım kuracağız. Hedef milli takımımızı, ülkemizin bayrağını temsil etmek.”dedi.

Kanan: “Çok geniş bir oyuncu havuzumuz var”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son iki yılda Puma Kadınlar Ligi, Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarıyla kadın futbolunun büyük bir organizasyona dönüştüğünü ifade ederek, bunun meyvelerini milli takımda toplayacaklarına inandığını belirtti. KKTC Kadın Milli Takımı’nın başına Serhat Deniz’in getirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Kanan, “Hem ülkemizdeki kadın futbolcuları çok iyi tanıyan hem de geçen sezon Fenerbahçe’de Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçırarak ülkemizi çok üst seviyede temsil eden birinin ülke kadın futbolunun milli takımlar düzeyinde başına getirilmesi futbolcularımız için de şans. Ocak ayının ilk haftası Puma Kadınlar Ligi başlıyor. Çok geniş bir oyuncu havuzumuz var ve lig boyunca hocamız ve belirlenecek teknik ekip oyuncuları izleyerek gelişimlerini takip edecek ve milli takımımız için bir kadro oluşturacak. Burada ortak amaç ülkemizi Norveç’te en iyi şekilde temsil etmek.”diye konuştu.

