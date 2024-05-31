Nazım Beratlı'yı kaybettik

Araştırmacı, yazar, doktor, 72 yaşındaki Nazım Beratlı dün sabah kontrol amaçlı gittiği Cengiz Topel Hastanesi’nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Eski milletvekili, araştırmacı-yazar, akademisyen ve tıp doktoru Doç. Dr. Nazım Beratlı, hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki Beratlı, dün sabah kontrol amaçlı gittiği Cengiz Topel Hastanesi’nde ağırlaşarak yaşamını yitirdi.

Cengiz Topel Hastanesi’nde görevli, Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasım Enar’ın verdiği bilgiye göre, Beratlı “ani kalp ölümü” nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Enar, bilinen koroner kalp hastalığı olan ve daha önce bypass ameliyatı geçiren Beratlı’nın göğüs ağrılarının üç-beş gün önce başladığını, dün hastanedeki muayenesinde EKG çekilirken kalbinin durduğunu açıkladı.

Beratlı'nın beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Beratlı için bugün Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek.

Tören, Meclis bahçesinde saat 10.30’da yapılacak. Beratlı bugün öğle namazına müteakip Lefke’de toprağa verilecek.

NAZIM BERATLI KİMDİR?

1952 yılında Lefke’de doğdu. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üç yıl pratisyen hekim olarak çalıştı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı. 1979’dan itibaren hekim olarak çalıştı.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı, kitaplar yayımladı, akademisyen olarak çalıştı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Güzelyurt Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde bu görevi sona erdi.

Beratlı, köşe yazarlığı ve akademisyenlik yanında müzikle de uğraşıyordu.

