Silah operasyonunda dördüncü tutuklama

Lefkoşa'da silahla yakalanan Türkmenistanlı iki kişi ve suç ortağı olduğu düşünülen Halil Kayalar’ın ardından olayla ilgili Hayytmurat Hudaybergenov da tutuklandı. Mahkeme zanlıyı teminatla serbest bıraktı

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde silahla yakalanan Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev ve suç ortağı olduğu düşünülen Halil Kayalar’ın ardından Hayytmurat Hudaybergenov tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa’da üzerinde faaliyet göstermekte bir marketin oto parkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlı Babajan Ergeshev tarafından, zanlı Babajan Hudayberdiyev’e verilen bir adet seri numarası olmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka tabanca, şarjörü ve şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek, zanlıların suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu, zanlı Babajan Ergeshev’in emare tabancayı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin etmiş olduğu yerin tespit edilerek fotoğraflandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ergeshev’in tabancayı alması için İlhan Kayalar ile Hayytmurat Hudaybergeno’un yardım ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, diğer 3 zanlının geçtiğimiz hafta teminata bağlandığını anımsattı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hayytmurat Hudaybergenov hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

