Mormenekşe bir çınarını daha kaybetti

Mağusa bölgesi köylerinden Mormenekşe bir çınarını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Mormenekşe’nin sevilen simalarından olan Zekai Sonoğlu bugün hayatını kaybetti.

Mağusa ve Mormenekşe’de sevgi dolu yüreğiyle, yardımseverliğiyle, efendi ve saygın kişiliğiyle, toplum içinde herzaman örnek duruşuyla bilinenve banka müdürü olarak emekli olan Zekai Sonoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

Sonoğlu yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mormenekşe Kabristanlığı’na defnedilecek.

