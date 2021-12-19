AKSA futbol ligleri 14. hafta maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı –Doğan T.Birliği:1 – 3
Binatlı – Gönyeli, 0 – 1
Girne Halk Evi – Cihangir, 1 – 5
K. Kaymaklı –Y.Dumlupınar 0 – 0
Mesarya – Merit a. Yeşilova 1 – 1
Mağusa T. Gücü –Hamitköy: 2 – 4
Yenicami – Göçmenköy, 2 - 1
Lefke – Baf Ülkü Yurdu 0 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi 0 – 0
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl, 0 – 0
İncirli – SFC Dörtyol 0 – 3
M.Değirmenlik– Esentepe 3 – 3
Maraş – Karşıyaka, 2 – 0
Gençler Birliği – Çanakkale 3 – 2
Yalova – China Bazaar GG, 1 – 1
Düzkaya – Görneç, 3 – 1
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