Merteroğlu ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu’nun kayınpederi olan Lefkoşa’nın çınarlarından Hüseyin Merteroğlu dün hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Merteroğlu 84 yaşında vefat etti.

Hüseyin Merteroğlu’nun cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

