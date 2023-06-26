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Sanayi bölgesinde yürekler ağza geldi

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Sanayi bölgesinde yürekler ağza geldi
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, kazada bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
 
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