Sanayi bölgesinde yürekler ağza geldi

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, kazada bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.