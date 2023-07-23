Meriç, Öncel abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Meriç sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Meriç köyünün sevilen simalarından olan Öncel Beyazer, dün akşam vefat etti.

Beyazer’in cenazesi Meriç Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Meriç Kabristanlğı’na defnedilecek.

