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Kozanköy Stadı yeniden hizmete açıldı

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Kozanköy Stadı yeniden hizmete açıldı
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin iş birliğinde yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında köylere yapılan yatırımlarla ülke sporunun daha iyi yere geleceğini vurgularken, Başbakan Ünal Üstel hükümetin verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini, getirmeye de devam edeceğini kaydetti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması için projelerin hayata geçirildiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde verdiği mesajda ‘projelere yapılacak destekle, KKTC’nin ekonomisinin kalkınacağını ve refahın artacağını ifade ettiğini’ hatırlattı.
Gençlere altyapı yatırımları ile imkan sunmanın devletin asli görevi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediyelerin, köy takımlarını destekleyerek büyük takımlarla iş birliği yapıp sporcuların önünün açılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin sporculara tesisler yapıp, imkan sağlayarak, haksız ambargolara rağmen dünyaya mesaj vermesinin önemi vurguladı.
Kozanköy Kulübü Başkan ve yöneticilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadyumu'ndan yetişecek gençleri, en iyi noktalarda görmeyi arzu ettiğini kaydetti.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Kozanköy halkını ve gençlerini yeniden sahalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Üstel, “Hükümetimiz verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecektir. Uzun zamandır bazı nedenlerden dolayı hizmet dışı kalan Kozanköy Stadı'nın yeniden hizmete açılması da bu sözlerden  birisiydi” şeklinde konuştu.
Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışmayla stadın gençlerin çok daha çağdaş ve iyi koşullarda spor yapmasına uygun hale getirildiğini ifade eden Başbakan Üstel,  “Hükümetimiz ülke gençliğine ve sporuna yatırım yapmaya devam edecektir" dedi.
 
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