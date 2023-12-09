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Mehmetçik Filiz ablasına ağlıyor

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Mehmetçik Filiz ablasına ağlıyor
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Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Mehmetçik köyü sakinlerinden Zorali ailesinin sevilen siması Filiz Zorali, kalbine yenilerek, hayata gözlerini yumdu...
Zorali'nin cenazesi bugün Mehmetçik Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.
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