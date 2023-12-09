Mehmetçik Filiz ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Mehmetçik köyü sakinlerinden Zorali ailesinin sevilen siması Filiz Zorali, kalbine yenilerek, hayata gözlerini yumdu...
Zorali'nin cenazesi bugün Mehmetçik Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.