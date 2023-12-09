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Aksa Futbol Ligleri 12. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 12. Hafta günün sonuçları
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Aksa Süper Lig
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 0 – 3
Çetinkaya – A. Yeşilova:       2 – 3
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 9
M. Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 4 – 3
10 Aralık Pazar saat 14.00
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – P. L. Gençler Birliği: Şakir Azizoğlu
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Yeniboğaziçi: Hüseyin Özkan
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Yenicami: Tufan Çerçioğlu
11 Aralık Pazartesi saat 19.00
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Cihangir: Fehim Dayı
 
Aksa Birinci Lig
Gönyeli – Mormenekşe: 1 – 1
Baf Ü. Yurdu – Binatlı:          1 – 3
Geçitkale – Hamitköy: 2 – 3
10 Aralık Pazar saat 14.00
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Girne Halk Evi: Turgay Misk
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Dem’sCons. Çanakkale: Mehmet Sezener
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Yalova: Burak Mandıralı
Necip H. Kartal Stadı: Unimar Maraş – M. HacıaliYlmazköy: Mustafa Öztugay
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:M.Değirmenlik – Düzkaya: Hakan Ünal
 
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