Mehmetçik bir değerini daha kaybetti

Karpaz bölgesinin en eski Türk köylerinden biri olan Mehmetçik (Galatya) bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Mehmetçikli olan ancak uzun yıllar İngiltere’de yaşayan ve daha sonra ülkeye geri dönerek Yedikonuk’a yerleşen Akil Bilgili vefat etti.

İngiltere’de yaşadığı yıllarda Kıbrıs ve özellikle Galatya ile hiç bağını koparmayarak sürekli olarak ülkeye gelip giden Akil Bilgili yaklaşık 15 yıldan beridir temelli olarak ülkeye dönmüştü.

Çevresinde sevilen sayılan, mert kişiliği ve vatan sevgisiyle bilinen Akil Bilgili’nin vefatı sevenlerini ve dostlarını derinden üzdü.

Bilgili, geçtiğimiz bayram yaşadığı bir küçük kaza sonrasında hastaneye kaldırılmış o günden beridir hastanede tedavi görmekteydi.

