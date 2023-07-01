Mehmetçik, Ahmet hocasına ağlıyor

Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetti.
Mehmetçik köyü sakinlerinden, emekli öğretmen Ahmet Göksu bugün vefat etti.
cenazesi yarın 2 Temmuz 2023 tarihinde Mehmetçik Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra cenaze namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığına defnedilecek.
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