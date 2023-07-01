Mehmetçik, Ahmet hocasına ağlıyor

Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetti.

Mehmetçik köyü sakinlerinden, emekli öğretmen Ahmet Göksu bugün vefat etti.

cenazesi yarın 2 Temmuz 2023 tarihinde Mehmetçik Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra cenaze namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığına defnedilecek.

