Barış ve Özgürlük Kupası Tabanca Müsabakası yapıldı

Barış ve Özgürlük Kupası Tabanca Müsabakası, KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından 17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Gönyeli Atatürk Atıcılık Kompleksi açık tabanca atış alanında gerçekleştirilen sezonun ilk tabanca yarışı, Ferdi Kadın, Takım Kadın, Ferdi Erkek ve Takım erkek olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Yavaş atış ve Çabuk atış teknikleriyle yarışan sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Mücadele sonunda oluşan dereceler şu şekilde;



Ferdi Kadın

1-Şifa Selçuklu (PÖH)

2-Özlem Onurlu (PÖH)

3-İlkem Önderoğlu (Balabayıs Atıcılık)

Ferdi Erkek

1-Okan Karabıyık (PÖH)

2-Nuh Aktaş (LPM)

3-Bekir Boransel (Maraş Avcılık Atıcılık)

Kadın Takım

1-Polis Özel Harekat ( Şifa Selçuklu, Özlem Onurlu, Seda Taş)

2-Balabayıs Atıcılık Kulübü (İlkem Önderoğlu, Didem Aladağ, Arzu İzveren)

3-Girne Polis Müdürlüğü (Gizem Düzdaban, Saffet Öztürkler, Nilay Ayyıldız)

Erkek Takım

1-Polis Özel Harekat (Okan Karabıyık, Barış Kaya, Hüseyin Mıstıkoğlu)

2-Maraş Avcılık Atıcılık Birliği (Bekir Boransel, Osman Boransel, Ali Öğdü)

3-Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ( Şeref Erdoğan, Hamza Korkmaz, Ahmet Öztoker)

