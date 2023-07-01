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Barış ve Özgürlük Kupası Tabanca Müsabakası yapıldı

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Barış ve Özgürlük Kupası Tabanca Müsabakası, KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından 17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

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Barış ve Özgürlük Kupası Tabanca Müsabakası yapıldı
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Gönyeli Atatürk Atıcılık Kompleksi açık tabanca atış alanında gerçekleştirilen sezonun ilk tabanca yarışı, Ferdi Kadın, Takım Kadın, Ferdi Erkek ve Takım erkek olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Yavaş atış ve Çabuk atış teknikleriyle yarışan sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Mücadele sonunda oluşan dereceler şu şekilde;
 
Ferdi Kadın
1-Şifa Selçuklu (PÖH)
2-Özlem Onurlu (PÖH)
3-İlkem Önderoğlu (Balabayıs Atıcılık)
Ferdi Erkek
1-Okan Karabıyık (PÖH)
2-Nuh Aktaş (LPM)
3-Bekir Boransel (Maraş Avcılık Atıcılık)
Kadın Takım
1-Polis Özel Harekat ( Şifa Selçuklu, Özlem Onurlu, Seda Taş)
2-Balabayıs Atıcılık Kulübü (İlkem Önderoğlu, Didem Aladağ, Arzu İzveren)
3-Girne Polis Müdürlüğü (Gizem Düzdaban, Saffet Öztürkler, Nilay Ayyıldız)
Erkek Takım
1-Polis Özel Harekat (Okan Karabıyık, Barış Kaya, Hüseyin Mıstıkoğlu)
2-Maraş Avcılık Atıcılık Birliği (Bekir Boransel, Osman Boransel, Ali Öğdü)
3-Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ( Şeref Erdoğan, Hamza Korkmaz, Ahmet Öztoker)
 
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