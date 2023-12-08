Mağusa, Yaşar hocasına ağlıyor

Mağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Topçuköy doğumlu olup uzun yıllardan beridir Mağusa’da yaşamını sürdüren Yaşar Eryaşar dün vefat etti.

Uzun yıllar, öğretmenlik yaparak, futbol oynayarak ve antrenörlük yaparak Mağusa bölgesinde birçok gencin hayatına dokunan Eryaşar’ın vefatı bölgede üzüntüye neden oldu.

Yaşar Eryaşar’ın cenazesi bugün kılınan Cuma namazının ardından cenaze namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.



