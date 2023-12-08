Lakadamya ve Engomi’deki betonlaşma Ay.Demet’i sulara boğuyor

Lefkoşa’nın Lakadamya ve Engomi bölgelerindeki betonlaşma nedeniyle yağmur suyunun Ay. Demet’e kanalize olduğu, özellikle ara bölgeye yakın noktaların su baskını yaşadığı bildirildi.

Fileleftheros haberi “Lakadamya-Engomi Ay. Demet’i Sular Altında Bırakıyor… Toprağı Betonlaştırdık Doğa İntikamını Su Baskınlarıyla Alıyor” başlıklı haberinde, son birkaç yıldır yaşanmakta olan su baskınlarıyla ilgili yukarıdaki genel değerlendirmeyi, Rum Su İşleri Dairesi Başkanı Kostas Aristidu’nun, Meclis İçişleri Komitesi’nde yaptığını yazdı.

Gazeteye göre Aristidu Ay.Demet bölgesindeki sorunun, Lakadamya ve Engomi’de dere havzasının tamamının kenselleştirilmesi yüzünden toprak yüzeyinin betonla kaplandığını ve yağmur suyunun daha alçak kesimlere akması olduğunu söyledi.

Aristidu, Ay.Demet’teki su baskını sorununu çözmek için biri eski Devlet Fuarı, diğeri eski Lefkoşa Havaalanı bölgesi olmak üzere iki noktaya yağmur suyunu tutacak göletler inşa etmeyi planladıklarını söyledi. Aristidu, yağmur sularının yılda birkaç gün tutulması gerektiğini, Engomi Belediyesi’nin daha sonra bu göletleri park olarak kullanmayı planladığını anlattı.

Aynı gazete Rum Meteoroloji Dairesi verilerine dayanarak yağmur döneminin başladığı 1 Ekim’den bugüne kadar Güney Kıbrıs’a düşen yağış oranının mevsim normallerinin yüzde 44’ü kadar olduğunu, barajların doluluk oranının da yüzde 46’da kaldığını, bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 68 olduğunu yazdı.

