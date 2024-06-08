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Mağusa, Saldıray abisini kaybetti

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Mağusa, Saldıray abisini kaybetti
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Gazimağusa sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakinlerinden Suriçi Eski Muhtarı, Emekli Evlendirme Memuru, Saldıray Fenercioğlu dün akşam vefat etti.
Fenercioğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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