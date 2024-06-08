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Buse finalde

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2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yarışmaya devam eden temsilcimiz Buse Savaşkan, Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda branşı yüksek atlamanın elemelerinde başarılı olarak adını Pazar günü yapılacak final yarışına yazdırdı

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Buse finalde
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2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yoğun bir sezon geçiren KKTC Atletizm Federasyonu elit atleti Buse Savaşkan, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda finale yükseldi.
İtalya’nın başkenti Roma’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan Buse, elemelerin A Grubu’nda yarıştı. En iyi 12 atletin final vizesi aldığı elemelerde 1.89’luk derecesi ile Buse Savaşkan, Pazar günü yapılacak final yarışına katılmaya hak kazandı.
 
En iyi 12 isim arasına adını yazdırdı
Buse Savaşkan, A ve B grubu olarak iki grupta yapılan elemelerde toplam 30 atlet arasında adını en iyi 12 isim arasına yazdırdı. 1.92’lik dereceyi geçen atletlerin adını direkt finale yazdırdığı elemelerde Buse 1.81 ve 1.85’lik yükseklikleri ilk hakkında geride bıraktı. 1.89’luk yüksekliği ikinci hakkında geçmeyi başaran Buse, 1.92’lik yüksekliği denerken, rakiplerinin elenmesinin ardından 1.92’yi geçmesine gerek kalmadan en iyi 12 atlet arasına adını yazdırdı ve finale yükseldi.
 
Final Pazar günü
Elemelerde adını finale yazdırma başarısı gösteren temsilcimiz Buse Savaşkan, Pazar günü finalde başarı için mücadele edecek. Avrupa’nın en iyileri ile mücadele eden Buse’nin final yarışı Kıbrıs saati 21.28’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
 
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