Mağusa bir değerini daha kaybetti

Mağusa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Namık Kemal Lisesi eski İngilizce öğretmenlerinden Arif Toroslu yaşamını yitirdi. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'nun babası olan Arif Toroslu yarın Lala Mustafa Paşa Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.