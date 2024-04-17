MTG uzatmada turladı

Son yıllarda kupa finallerine ambargo koyan Mağusa Türk Gücü, uzatma bölümünde bulduğu 3 golle ezeli rakibi Dumlupınar’ı mağlup ederek Northernland Kıbrıs Kupası’nda bir kez daha finale yükseldi

Stadyum:Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Emre Çevikdal

T.H Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet Altın, Cedric, Tahsin, Kadir, Turgut

MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü, Emre Özsin, Mustafa Salk, Erhun, Ünal, Doukara, Doğukan, Dinopeter, Zihni

Goller: Dk. 91 Ünal, Dk. 105 Doukara, Dk. 112 Dinopeter (MTG)

Kırmızı Kart:119 Mehmet Altın (Dumlupınar)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda finalistlerin belirlendiği yarı final 2. maçları dün oynandı. 1 – 1 tamamlanan ilk maç sonunda 2. maçta Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü maçını Osman Özpaşa yönetti. Maçın ilk devresinde her 2 takım da gol bulamazken, Mağusa Türk Gücü’nden Emre Özsin’in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Devrenin son bölümünde Dumlupınar Mert ile net pozisyonu harcayınca devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede daha etkili olan Mağusa Türk Gücü hücuma yönelik değişiklikler yapmasına rağmen gol bulamadı. Dumlupınar da gol atamayınca maçın 90 dakikası 0 – 0 sona erdi.

Uzatma dakikalarına hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, 91’de Erhun’un ortasında Ünal’ın kafasıyla 1 – 0 öne geçti. Golden sonra rahatlayan Mağusa Türk Gücü, moralmen çöken Dumlupınar karşısında Doukara ve Dinopeter ile skoru 0 – 3 yapıp finale yükseldi. Mağusa Türk Gücü’nün finaldeki rakibi Göçmenköy oldu.

