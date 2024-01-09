Mağusa bir çınarını daha kaybetti

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Kuruova köyü doğumlu olup uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşamını sürdüren Mustafa Özkayalar dün yaşamını kaybetti.
Özkayalar’ın cenazesi Çarşamba günü kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.
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