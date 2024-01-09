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El-Sen, Başbakanlık önünde “Mücadele Ateşi” yakacak

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El-Sen, Başbakanlık önünde “Mücadele Ateşi” yakacak
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 El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, hükümetin yapmaya çalıştığı vergi düzenlemesini eleştirerek, Başbakanlık önünde “Mücadele Ateşi” yakacak sendikalara destek vereceklerini söyledi.
Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yasa gücünde kararname çıkararak çalışanların en üst gelir vergisi oranını yüzde 40’a çıkarmaya çalışmasın protesto etmek üzere yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde olacaklarını kaydetti.
Tuğcu, “Toplum çıkarlarının ön planda olduğu her türlü eylemde birlikte hareketin önemine kararlılıkla inanan sendikamız, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN’in eylemine koşulsuz ve şartsız tam destek olacaktır” dedi.
 
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