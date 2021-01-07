Londra’dan iki acı haber daha

Londra’dan peş peşe acı haberler geldi. Yaşamlarını Londra’da sürdüren Alaniçili Kıbrıslı Türk Mustafa Küçüker ile CTP Milletvekili Sıla Usar'ın dayısı Ümit Özatınç, Covid-19'tan hayatını kaybetti





Lefkoşa'nın tanınmış isimlerinden, Arasta'da uzun dönem iş yapan, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar'ın da dayısı olan Ümit Özatınç, dün sabah Londra'da Covid-19'tan hayatını kaybetti.

1996 yılındaki ekonomik kriz sürecinde İngiltere'ye göç eden isimlerden biri olan 70 yaşındaki Ümit Özatınç'ın iki hafta önce Covid 19 pozitif bulgusu ile tedaviye alındığı öğrenildi.

Vesile Usar'ın kardeşi olan Ümit Özatınç'ın ölümü aileyi sarstı.

Özatınç'ın vefatı ailesini yasa boğarken, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.



Usar’ın paylaşımı şöyle:

“Dünya Güzeli Bir İnsandın Sen Ümit Dayı

Yaşamın zorluklarla dolu geçse de içindeki umudu hiç kaybetmeden hep çalıştın, ailenin iyiliği için hep mücadele ettin, yılmadın. İnsanları sevdin, yaşamı sevdin, ülkeni çok sevdin. Uzaklarda olsan da aklın, yüreğin hep bu ülkede, bizimle oldu. Dünyadaki milyonlarca insan gibi biz de bugün Covid-19 illetinin en soğuk, en acımasız yüzü karşısında derin bir acı ve çaresizlik içine sürüklendik. Bu salgın rakamlardan ibaret değil, her rakamın ardında onulmaz acılar var. Acımız çok büyüktür. Hoşçakal Dayı, huzur içinde uyu güzel insan.”

KIBRISLI TÜRK MUSTAFA KÜÇÜKER DE COVİD-19’A YENİLDİ

Yaşamını Londra’da sürdüren Alaniçili Kıbrıslı Türk Mustafa Küçüker de, covid-19’a yenildi.

Kısa bir süre önce covid-19 tanısı ile hastaneye yatırılan ve daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Küçüker’in önceki gece hayatını kaybettiği öğrenildi.

24 SAATTE 6 KIBRISLI TÜRK ÖLDÜ

Öte yandan Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, son 24 saatte 6 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, Nisan ayına göre şu an durumun daha kötü olduğunu ekledi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 137’ye yükseldi.

