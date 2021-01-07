Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda ambulans ile otomobil çarpıştı





Lefkoşa’nın en işlek caddesi olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Levent Motors trafik ışıklarında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 12.20 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 36 yaşındaki Mehmet Sungur yönetimindeki RHA 4369 plakalı ambulans araç ile doğu istikametine doğru soldan 1. şerit içerisinde seyrettiği sırada yol içerisinde trafik ışıklarına geldiği esnada tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak kontrolsüzce yoluna devam etmesi sonucu yaşandı. Ambulansın durmayarak yoluna devam ettiği o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde tarafında yeşil ışık yanması sonucu kuzey istikametine doğru devam eden 51 yaşındaki Mustafa Ak yönetimindeki KC 961 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan KC 961 plakalı araç ise yolun batı kısmında yol kenarında park halinde bulunan Şenol Hacıoğlu sorumluluğundaki GT 722 plakalı aracın sağ yan kısmına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan KC 961 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

