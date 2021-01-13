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Londra’dan acı haber

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Londra’dan acı haber
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Yavruvatan FC'nin efsane isimlerinden Osman Halil, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Halil Osman'nın vefatıyla ilgili Yavruvatan FC açıklaması: "Türk Toplumu Futbol Federasyonu emekçisi ve eski Yavruvatan FC Başkanlarından Osman Halil bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Birçok kademede görev yaptığı Yavruvatan Başkanlığını da yapan Halil, İngiltere'deki Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Yavruvatan FC olarak Osman Halil'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."
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