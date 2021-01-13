TFF yabancı sayısını artırdı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanının ligin ikinci yarısında 14'ten 16'ya çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı. Mehmet Sepil ise "Kulüpler Birliği Vakfı 28 Ocak'ta yeni başkanını belirleyecek" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in istifası üzerine bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, "Sayın Sepil'e desteklerinden dolayı teşekkür ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfımızın seçeceği yeni başkanla da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Özdemir: "İkinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararını aldık"

Toplantıda 2020 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında kulüpleri bilgilendirdiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"2021 yılında da neler yapmamız gerektiğini ifade ettik. Kulüplerimiz, sözleşme imzaladıkları 14'ün üzerindeki yabancı futbolcuları ellerinden çıkaramadıkları için ve onlara yabancı para cinsinden önemli derecede ödeme yapmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Ayrıca bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda da önemli derecede tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler. Hemen anında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve başkan yardımcılarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararını aldık. Ayrıca kulüplerimiz başka konularda da isteklerini bize bildirdiler. Yapabileceklerimizi kendilerine ifade ettik. Bazı konularda bazı görüşmeler yapacağımızı, tartışarak o kararları da verebileceğimizi ifade ettik. Bunların hepsi bir defaya mahsus alınan kararlardır."

Müsabakaların kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcu sayısını ise 14'e çıkardıklarını anlatan Özdemir, bu kararın sezon sonuna kadar uygulamada olacağını dile getirdi.

