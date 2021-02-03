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Lefkoşa bir yüzünü daha yitirdi

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Lefkoşa Suriçi’nin simgelerinden, “Arap İbrahim” ya da “Gadeyifçi İbrahim” olarak bilinen Halil İbrahim Öztansu, hayata veda etti

Lefkoşa bir yüzünü daha yitirdi
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Lefkoşa Suriçi’nin simgelerinden Halil İbrahim Öztansu yaşamını yitirdi. “Arap İbrahim” ya da “Gadeyifçi İbrahim” olarak bilinen ve Lefkoşa Bandabuliya’nın en eski manavlarından olan Öztansu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Halil İbrahim Öztansu, Bölgede dükkânı olmasına rağmen hep seyyar satıcıydı.
Son 10 yıldan beri sağlık sorunları nedeniyle Bedesten’in önünde olan Öztansu, gelen geçen yerli/yabancı turistin rehberi, kahve molası verenlerin durağı, fotoğraf çekenlerin öznesiydi.
 
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