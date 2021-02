Böyle giderse hastane kapanacak

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Akansoy, önümüzdeki 5 günün kritik olduğunu vurgulayarak, “Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar” uyarısı yaptı



Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy son 24 saatteki vaka sayısının 100’e yaklaştığını açıkladı, “5 kritik gün”e işaret etti.

Önümüzdeki 5 günün tüm sağlık çalışanları açısından zor geçeceğini bu şekilde devam edilmesi durumunda ise tüm kapasitenin dolacağına vurgu yapan Dr. Akansoy, “Acil ihtiyaç dışında katiyetle evimizden ayrılmamalıyız” dedi.

Dr. Akansoy, “bulaşma artarsa kapanma uzayacak, hastaneler dolup taşacak ve ölümler çok artacak” uyarısında bulundu.

Dr. Akansoy'un açıklamaları şöyle:



"SON CÜRET: BUGÜNDEN SONRA YARINDAN ÖNCE

Önümüzdeki 5 gün biz sağlık personeli için son derece sıkıntılı ve yoğun olacaktır. Son 24 saatteki vaka sayısı 100' e yaklaştı. Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi olur yeniden.

Bu kış aylarında korona olmayan hastaların hastaneye gelememesi yüzünden koronadan ölenden çok daha fazla can kaybımız olur.

Zaman komşunuzla kahve içme, hazır işe gitmeyik ailece toplanalım zamanı da değildir. Zaman sadece çekirdek ailenizle birlikte kalma zamanıdır. Bunun ayıbı yoktur, misafir kabul etmeyiniz.

Pek çok noktada polis ekipleri kontrol yapıyor. Kanımca daha sıkı önlemlere ihtiyacımız vardır. Sadece ilçe içinde değil, ilçeler arasında seyahate izin verilmemelidir. Hatta vaka sayısının çok az olduğu veya hiç olmadığı ilçelere, diğer ilçelerden PCR testi negatif olanlar kabul edilmelidir.

Artık temaslı olduğunu saklayanlara, evde güya kendini izole edenlere gereken yaptırım uygulanmalı; en azından isimleri afişe edilmelidir.

Her şeyi kuralına göre yaparsak, önümüzde çok yoğun 5 gün ve işleri yoluna koymak için 14 günümüz vardır. Bu süre içerisinde siyasiler topluma örnek olmalı, maskesiz dolaşmamalıdırlar. Acil ihtiyaç dışında katiyetle evimizden ayrılmamalıyız. Hem hamama gireceksiniz hem de terlemeyeceksiniz. Böyle bir şey yoktur. Artık ülke olarak hamamdayız ve çok ama çok terleyeceğiz. Dilerim ki tek sorun bu olur. Ama bulaşma artarsa kapanma uzayacak, hastaneler dolup taşacak ve ölümler çok artacak.

Önemli olan hep birlikte karar vermektir. Bana sorarsanız hala daha geç değil. Sevgili Halkımız, bize zaman kazandırmanız şarttır. Kararınız evde kalmak, temaslıysanız hemen bildirmek olmalıdır. Sizlerden son bir cüret göstermenizi, dayanmanızı ve kurallara uymanızı istiyorum. İnan ki sizlerin göstereceği gayret biz sağlıkçıların hevesini ve azmini arttıracaktır. Mart 2020'de sizlere bir söz vermiştik ve bir de söz almıştık. Düşüp bayılana kadar sizlere bakacağımıza, ne olursa olsun Pes etmeyeceğimize söz veriyoruz. Sizler de şimdi bize söz verin ve bu sözü tutun. Evde kalın, misafir kabul etmeyin, maskesiz adım atmayın. Değerli polislerimiz, sizler olmadan bu işi bitirmemiz çok zor. Muhtarlarımız. sizlerin de daha etkin olmanız ve bölgelerinizde yardıma ihtiyacı olanları bir an önce saptamanız gerekiyor. Temaslılarınızı saklamayınız, mutlaka bu kişileri bildiriniz. Son olarak; sizleri son cürete davet ediyorum.

saygılarımla. Dr. Mustafa Akansoy”