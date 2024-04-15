Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın efsane kebapçılarından ve KKTC Polis Teşkilatımızda uzun yıllar hizmetleri bulunan emekli polis Vasfi Eroğlu (Arap ) hayatını kaybetti.

Vasfi Arap’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

