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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti
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Lefkoşa bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın efsane kebapçılarından ve KKTC Polis Teşkilatımızda uzun yıllar hizmetleri bulunan emekli polis Vasfi Eroğlu (Arap ) hayatını kaybetti.
Vasfi Arap’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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