banner913
banner932
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
26 0
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
20 0
 
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
49 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
23 0
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
55 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
42 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
37 0
banner1012

Gazimağusa’da sakin Sevgi Yücetürk kayıp

banner1020

banner974
Gazimağusa’da sakin Sevgi Yücetürk kayıp
banner971
Polis, Gazimağusa’da sakin Sevgi Yücetürk’ün (K-62) kayıp olduğunu duyurdu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün ikametgahından ayrılan Yücetürk’ün geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
Olay hakkındaki polis soruşturması ise devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.