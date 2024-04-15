Gazimağusa’da sakin Sevgi Yücetürk kayıp

Polis, Gazimağusa’da sakin Sevgi Yücetürk’ün (K-62) kayıp olduğunu duyurdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün ikametgahından ayrılan Yücetürk’ün geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Olay hakkındaki polis soruşturması ise devam ediyor.

