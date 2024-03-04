Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı ve gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin kayınbabası olan Hüseyin Önder Ecesoy, bu sabah geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda etti.

Ecesoy, uzun süredir kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi görmekteydi.

Uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi’nde temizlik Şube Amiri olarak görev yapan Ecesoy, emekli olmasının ardından son iki dönemdir Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi ve son olarak da Belediye Asbaşkanı olarak görev yapmaktaydı.

Ecesoy’un cenazesi, 5 Mart Salı günü öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

