Karmamız yola çıktı

Gaziantep’te yapılacak U 18 Türkiye Bölge Şampiyonası’nda mücadele edecek karmamız bu sabah KKTC’den ayrıldı.
5-7 Mart tarihlerinde Gaziantep Grubu’nda ev sahibi Doğuş Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yıldızlar Basketbol ile mücadele edecek olan karmamız bu sabah antrenör Hasan Kasap ve yardımcısı Onat Serin yönetiminde KKTC’den ayrılarak Gaziantep’e hareket etti. Takımımızda kadroda 14 oyuncu bulunuyor.
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