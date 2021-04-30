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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti
Ülkemizin sevilen öğretmenlerinden emekli başöğretmen Hasan Yalkut bugün hayatını kaybetti.
Uzun süre önce yakalandığı hastalığa karşı yenik düşen Hasan Yalkut’un cenazesi yarın saat 11.30’da Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
Yalkut'un vefatı ailesi, sevenleri ve eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.
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