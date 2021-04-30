Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Ülkemizin sevilen öğretmenlerinden emekli başöğretmen Hasan Yalkut bugün hayatını kaybetti.
Uzun süre önce yakalandığı hastalığa karşı yenik düşen Hasan Yalkut’un cenazesi yarın saat 11.30’da Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
Yalkut'un vefatı ailesi, sevenleri ve eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.