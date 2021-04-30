Bundesliga’da değişim rüzgarı

Almanya Bundesliga’dasezonun bitimine üç hafta kalırken, gelecek sezon için Bayern Münih Julian Nagelsmann, Leipzig Jesse Marsch, Borussia Dortmund MarcoRose ve Borussia Mönchengladbach ise Adi Hütter’i takımın başına getirdiğini açıkladı

Almanya Bundesliga’da sezonun bitimine üç hafta kalmış olmasına rağmen takımlar, gelecek sezon için teknik direktör değişiklikleri konusunda resmi adımlar atmaya devam ediyor.

NAGELSMANN BAYERN'E, MARSCH LEİPZİG'E

Teknik direktör değişikliği için en dikkat çekici adımı Bayern Münih attı. Alman ekibi, şu anda teknik direktörlük görevinde bulunan HansiFlick’in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından elini çabuk tuttu ve Leipzig ile başarılı bir sezon geçiren genç teknik adam JulianNagelsmann’ı önümüzdeki sezondan itibaren 5 yıl boyunca takımın başına getirdiğini açıkladı. Alman basınına göre Bayern Münih, Nagelsmann için Leipzig kulübüne 25 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Leipzig kulübü ise Nagelsmann’ın koltuğunu çabuk doldurdu. Alman ekibi, Avusturya Bundesliga ekiplerinden RB Salzburg’un teknik direktörü JesseMarsch’ın önümüzdeki yıldan itibaren takımın başına getirildiğini duyurdu.

DORTMUND'UN YENİ PATRONU MARCO ROSE

Sezon ortasında LucienFavre ile yollarını ayıran ve sezonu yardımcı antrenör Edin Terzic ile bitirme kararı alan Borussia Dortmund ise yeni teknik adamını seçti. Alman ekibi, 1 Temmuz 2019’dan bu yana BorussiaMönchengladbach’ın başında yer alan MarcoRose ile anlaştığını açıkladı.

MÖNCHENGLADBACH, HUTTER İÇİN 7.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Bir diğer Almanya Bundesliga ekibi BorussiaMönchengladbach ise MarcoRose’nin boşluğunu doldurmakta gecikmedi. Alman ekibi, Rose’nin yerine Eintracht Frankfurt ile başarılı bir yıl geçiren Avusturyalı teknik adam Adi Hütter’i takımın başına getirdiğini bildirdi. İddialara göre Alman ekibi bu transfer için Mönchengladbach’a 7.5 milyon euro bir bedel ödeyecek.

DEĞİŞİMLER DEVAM EDECEK

Öte yandan teknik adam değişimlerinin bu hamleler ile sınırlı kalmaması bekleniyor. Wolfsburg Teknik Direktörü OliverGlasner'inEintracht Frankfurt'un yeni sezon öncesi belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer aldığı konuşuluyor. MarcoRose'ninBorussia Dortmund'un başına geçecek olması ile birlikte boşa çıkacak olan EdinTerzic'in ise Glasner'in olası ayrılığı durumunda Wolfsburg'un başına geçebileceği ifade edildi.

