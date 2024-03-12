Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen simalarından, iyi insan Fuat Sözen bugün yaşamını yitirdi. Sözen’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Fuat Sözen’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

