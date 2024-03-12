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Gezeravcı, uzaydan çektiği Kıbrıs fotoğraflarını paylaştı

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Gezeravcı, uzaydan çektiği Kıbrıs fotoğraflarını paylaştı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.

Gezeravcı mesajında “Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız!… Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması…” ifadelerini paylaştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Alper Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
 
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