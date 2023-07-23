Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Özatay'ın nenesi Hatice Büyükeğilmez hayatını kaybetti.

Ailesinde ve çevresinde sevilen bir sima olan Hatice Büyükeğilmez, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

