Sadrazam Kayalar’dan gövde gösterisi

İktisatbank BTM 2. Lig çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Sadrazam Kayalar – Şirinevler karşılaşması ev sahibi Sadrazam Kayalar’ın 6 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.

Karaoğlanolu Orhan Dural Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Sadrazam Kayalar her iki devrede bulduğu üçer golle rahat bir oyun sonucunda yarı finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Sadrazam Kayalar, 12.Dk. Yusuf, 38. Dk. Gökhan ve 44. Dk. Yunus’un golleriyle ilk devreyi 3 – 0 önde kapattı. İkinci devreye de iyi başlayan Sadrazam Kayalar takımı 48. Dk. Orhan, 50. Dk. Kamuran ve 58. Dk. Gökhan’ın attığı gollerle karşılaşmayı 6 – 0 kazandı.

Bu sonucun ardından Sadrazam Kayalar adını yarı finale yadırdı.