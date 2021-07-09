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Lefke terzi Faiz'ini kaybetti

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Lefke terzi Faiz'ini kaybetti
Uzun yıllardır Lefke'de yaşayan Dağman ailesi çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke'nin tanınmış terzilerinden olan ve çevresi tarafından sevilen bir kişilik olan Faiz Dağman dün gece hayatını kaybetti.
85 yaşında olan Dağman, bir kız, bir erkek çocuk sahibiydi.
Dağman'ın naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedildi.  
 
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