Spiritüel Yolculuğa Hoşgeldiniz…

Her hafta buluşacağımız Spiritüel Yolculuk sayfamıza sizlerin de görüş ve önerilerinizi sevgiyle kabul ediyor, herşey gönlünüzce olsun diyorum.

Hazırlayan: Fatoş KIZILYÜREK

Spiritüel Hayat Nedir?

Spiritüel Farkındalık Kazanma

Kendini dinleyerek işe başlamak öncelik olmalıdır. Kendi doğrularını, yanlışlarını olduğu gibi kabullenerek, hatta kendini affederek yola çıkılmalıdır.

Negatif olan her söz, her düşünce evrende yerini bulacaktır. Bu yüzden düşünceler kontrol edilmeli ve pozitif enerji çağırılmalıdır.

Egolardan arınmak gerekir. Kibirin, bencilliğin olumsuz olan hiçbir kavramın spiritüel yaşam kavramında yeri yoktur.

Kaygılardan uzaklaşmak, şu ana konsantre olmak kapıların açılmasını sağlayıcı bir yöntemdir. Sahip olduğu her şeyi sevmek, kabullenmek ruhsal farkındalığı artıran eylemlerdir.

Meditasyon yapmak zihin karmaşasını durdurur. Sadece sessizliğin sesini dinleyerek dinginleşmeye yardımcı olur. Bioenerjiyi harekete geçiren meditasyon, spiritüel uyanışa uygun en doğru aktivitedir.

Maddeyi bırakıp mana ile ilgilenmek, cisimlerin işlevinden çok sürecini düşünmek yine ruhsal yaşama yolculuğa atılan bir adımdır.

Spiritüel Farkındalık İçin Yapılması Gerekenler

Olayları (planlayarak) olmaya zorlamak yerine, kendiliğinden olmasına izin verme eğilimi göstermek.

Olaylara gülümseyerek bakmak.

Diğer insanlar ve doğa (evren) ile bağlantılı olumlu duygular hissetmek.

Maddi şeylerin değil, yaşamla ilgili sahip olduğumuz şeylerin değerini bilmek.

Geçmişte yaşanan deneyimler ile (önlem almak için) değil, kendiliğinden (spontane) düşünme ve eyleme geçme eğilimi göstermek.

Her andan zevk alma yetisi kazanmak.

Endişe ve üzüntü hissini kaybetmek.

Anlaşmazlığa ve çatışmaya karşı ilgi kaybetmek.

Başkalarının eylemlerini yorumlamaya ve eleştirmeye karşı ilgi kaybetmek.

Diğerlerini yargılamaya karşı ilgi kaybetmek.

Kendini yargılamaya karşı ilgi kaybetmek.

Hiçbir şey beklemeden karşılıksız sevme yetisi kazanmak.

Kesinlikle Öğrenmeniz Gereken 10 Spiritüel Sembol ve Şaşırtıcı Anlamları

3. Yaşam Çarmıhı (The Ankh)

4. Horus'un Gözü

5. Lotus Çiçeği

6. Yin Yang

7. Pentagram

8. Caduceus

9. Dharma Çarkı

10. Yaşam Çiçeği

Merhaba sevgili Halkın Sesi okuyucuları,Son dönemlerde çok fazla duyar olduk, spiritüel yaşam veya spiritüel gelişim kavramını. Kendi deneyimlerime baktığım zaman genel olarak bu kavramların hafife alındığını düşünüyorum. Hepimiz istiyoruz ki; bir kitap okuyalım hayatımız değişsin veya bir eğitime gidelim, tüm isteklerimiz gerçek olsun. Ya da ruhen gelişelim farkındalığımız artsın ve bunun içinde oldukça sabırsız davranıyoruz.Nasıl ki bir ülkeden bir ülkeye yol giderek varabiliyorsak, hepimiz de bu yolda kendi zamanımızı ve payımızı gitmek durumundayız. Yani tek seferde bir değişimin olması oldukça güçtür. Bunun için sabır ve sabır lazım. Sabırla çalışmaya devam etmek, okumak, uygulamak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Spiritüel gelişim yolumuzda birçok farklı kaynaktan yardım alacağız. Ben de her gün farklı kaynakları mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum ve yürekten inanıyorum ki, bu akışta herkesin kendine has bir çizgisi var ve farkındalık aslında nerede olduğunuzu, neye ihtiyacınızın olduğunu bilmekten geliyor.Spiritüel Hayat, öte alemin sırrına vakıf olma konusunda farkındalık oluşturmak kişilerin sahip olduğu yaşam biçimidir. Kelime anlamı olarak ruh manasını taşıyan spiritüel son yılların merak konusudur. Maddesel dünyanın bağımlılığını reddeder, manevi yaşama odaklanır. İç dünyaya yapılan yolculuk, beraberinde ruhsal dinginliği getirmektedir.Dünyaya gelen her insan spiritüel enerjiye sahip olarak doğmaktadır; ancak materyalizme yöneldikçe farkındalıklar azalır ve ruh alemine açılan kapılar kapanır. Bunun için çeşitli çalışmalar yapmak gerekir;Daha önce mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkmış olan ama çoğunlukla taşıdıkları anlamlarla ilgili pek de fikriniz olmayan spiritüalizm ile ilgili 10 sembolü ve anlamlarını sizler için derledik.Karmaşık ve derin anlamlara sahip olan bu semboller zihnimizde güçlü psikolojik etkiler yaratarak kendimizi bir şeylere bağlı, kimi zaman daha canlı ya da meraklı hissetmemizi sağlayabiliyorlar. Peki bu sembollerin anlamları ne?Arapça'da 5 anlamına gelen "Hamsa" kelimesi bir elin 5 parmağını temsil etmektedir. Evrensel olarak da insanları kötülüklerden, kem gözlerden koruduğuna inanılır. İnanışa göre, bu sembolü taşıyorken birisi size kem gözleriyle baksa ya da zarar vermek istese bile hamsa sizi korur ve zarar görmezsiniz.Hayat Ağacı doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğuşu temsil etmektedir, yani kısacası yaşam döngüsü anlamına gelmektedir. Hristiyanlıkta, Adem ve Havva'nın yasak elmayı bu ağaçtan kopardıklarına inanılmaktadır. Genel olarak, hayat ağacının dünyadaki 4 elementin (toprak, su, hava ve ateş) arasında bağlantıyı sağladığına inanılır ve bu ağaç yaratılıştaki her şeyin sonsuzlukla ilişkilendirilmesinin bir temsilidir.Ankh, Antik Mısır'dan beri bilinen bir semboldür. Genellikle, Ankh sembolü ebedi yaşam ve yenilenme ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde ise, hayatın anlamı ve spiritüel bilgelik anlamı taşınıyor.Antik Mısır'da Wadjet olarak da bilinen Horus'un gözü, her şeyi gören ve koruyan bir gücü sembolize etmektedir. Wadjet, papirüslerin ve firavunların koruyucusu olarak bilinmektedir. Mısırlı ve Orta Doğulu denizciler kendilerini güvence altına almak için gemilerinin başına bu sembolün resmini yaptırırlardı.Başta Budizm olmak üzere birçok dinde spiritüel anlama sahip olan bu çiçek, aydınlanmayı temsil etmektedir. Materyalizmin kirli dünyasından kurtulup güneş ışığına ulaşan bir aydınlanma... Lotus çiçeği, kendi içimizdeki karanlıktan sıyrılıp, iç huzurumuza dönüşümüzü tamamlamak gibi çok derin anlamlar taşıyan bir semboldür.Yin Yang, ikililiğin uyumunu sembolize eder. Aydınlık ile karanlık arasındaki dengenin anlamlı bir yaşam için bütünsel yaklaşımı sağladığına işaret etmektedir.Çoğunlukla yanlış bilinen ve satanizm ile ilişkilendirilen bu sembol aslında insanın sahip olduğu özelliklerini temsil etmektedir. Tepe noktası ruhu ve diğer dört köşe dört elementi simgelemektedir. Wiccanlar kutsal törenlerde bu simgeyi insanlığın doğasını hatırlatmak için kullanıyorlar.Sağlık kuruluşları tarafından kullanılıyor da olsa Caduceus aslında Hermes'i simgelemektedir. Mitolojiye göre Hermes'e, abisi Apollon'un verdiği bu asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne sahiptir. Hermes yeni asasını denemek için birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavgalarını unutup, asanın etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde kalırlar. Caduceus sembolü, aynı zamanda kendi ilkel yaşam gücü enerjimizin bir gösterimidir. Biri dişiliği diğeri erkekliği simgeleyen yılanlar, omurganızın tabanından yükselen Kundalini enerjisini temsil eder;Dharma çarkı ya da "Yasanın Çarkı" olarak bilinen bu sembol, Budizm'de Nirvana'ya giden yolun sembolüdür. Her bir tekerlek parmağı, Buddha'nın Sekiz Katlı Yolundaki bir basamağı temsil ediyor. İlginçtir ki, bu sembolün varlığı Budizm'den öncesine dayanmaktadır.Geometrinin başlıca sembollerinden biri olan Yaşam Çiçeği tüm yaratılış modellerini içermektedir. 7 veya daha fazla örtüşen simgeden oluşan bu çiçek, hayat türünün hemen hemen her antik kültüre dayandığını simgelemektedir. Ayrıca yaratılışın ortaya çıkardığı kutsal oluşumlardan biri olduğuna inanılmaktadır.