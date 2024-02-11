Lefke, Şükrü abisini uğurladı

Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden biri olan Lefke sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke Belediyesi eski çalışanı olan Lefke bölgesinin sevilen siması Şükrü Zeybek dün hayata gözlerini yumdu.

Zeybek'in cenazesi bugün Lefke Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze nemazı sonrasında Lefke Mezarlığı'na defnedildi.