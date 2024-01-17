Lefke, Meltem hocasına ağlıyor

Lefke sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Uçar dün hayatını kaybetti.
Uçar’ın cenazesi bugünn Lefke Orta Camii'de kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Mezarlığı’na defnedildi.
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