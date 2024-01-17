Rum polisi 34 yaşındaki bir kadını silah ve patlayıcıdan arıyor

Rum polisi, yasa dışı silah ve patlayıcı madde tasarrufu, silah taşıma, terör ve diğer suç faaliyetlerinde bulunmaktan aradığı Maria Andreu (34) isimli kadınını bulmak için halktan yardım istedi.

Bütün internet gazeteleri, Rum polisinin paylaştığı Maria Andreu’nun fotoğrafını yayımladı ve yardım çağrısını haber yaptı.

Maria Andreu’yu dün Larnaka’da yakalamaya çalışan Rum polisi, dünkü kovalamacada elinden kaçırdığı Maria Andreu hakkında bilgisi olanların en yakın polis karakoluna giderek veya ihbar hattını kullanarak bilgi vermesini istedi.

