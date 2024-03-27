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Lefke, Ekrem abisine ağlıyor

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Lefke, Ekrem abisine ağlıyor
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Lefke ve bölgesi sevilen bir simasını daha sonsuzluğua uğurlamanın üzü ntüsdünü yaşıyor.
Lefke Türk Spor Kulübü eski futbolcusu, taraftarı, Denizli Spor Kulübü Yönetim Kurulunun daimi üyesi ve fanatik taraftarı Ekrem İYİGÜN hayatını kaybetti.
İyigün’ün kaybı Lefke bölgesindeki spor camisında büyük üzüntü yarattı.
Ekrem İyigün bugün, ögle namazına müteakip Gemikonağı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

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